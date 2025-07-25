Шестилетнего мальчика убило залетевшим в аппарат МРТ кислородным баллоном
Mirror: В США аппарат МРТ примагнитил кислородный баллон и убил ребёнка
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Шестилетний мальчик скончался во время лечения опухоли головного мозга в американской больнице. Во время обследования на аппарате МРТ у юного пациента упал уровень насыщения кислородом. Врач принёс кислородный баллон, чтобы помочь ему. Мощное магнитное поле аппарата моментально намагнитило баллон, он вырвался из рук анестезиолога и с огромной скоростью влетел в сканер, нанеся смертельный удар по голове ребёнка, передаёт издание Mirror.
Трагический инцидент привёл к летальному исходу: мальчик скончался через два дня после происшествия. Медицинское учреждение назвало случившееся «ужасной случайностью». В судебном порядке клиника и родители ребёнка достигли соглашения о выплате компенсации.
Ранее в США погиб мужчина, который вошёл в помещение с работающим аппаратом МРТ. Его насмерть затянуло в аппарат из-за цепочки на шее. В кабинет он проник без разрешения.