Шестилетнего мальчика убило залетевшим в аппарат МРТ кислородным баллоном

Шестилетний мальчик скончался во время лечения опухоли головного мозга в американской больнице. Во время обследования на аппарате МРТ у юного пациента упал уровень насыщения кислородом. Врач принёс кислородный баллон, чтобы помочь ему. Мощное магнитное поле аппарата моментально намагнитило баллон, он вырвался из рук анестезиолога и с огромной скоростью влетел в сканер, нанеся смертельный удар по голове ребёнка, передаёт издание Mirror.

Трагический инцидент привёл к летальному исходу: мальчик скончался через два дня после происшествия. Медицинское учреждение назвало случившееся «ужасной случайностью». В судебном порядке клиника и родители ребёнка достигли соглашения о выплате компенсации.