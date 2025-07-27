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Регион
27 июля, 10:29

Футбольные ворота придавили школьника на поле под Гатчиной

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

На футбольном поле при Центре культуры и спорта в посёлке Войсковицы недалеко от Гатчины металлические ворота упали на 12-летнего школьника. Об этом сообщает Mash на Мойке.

Подростка в тяжёлом состоянии доставили в больницу с сочетанными травмами. Сейчас он находится в реанимации.

Школьница впала в кому после падения с лошади в Подмосковье
Школьница впала в кому после падения с лошади в Подмосковье

Ранее Life.ru сообщал, что в Ленинградской области 15-летний подросток получил тяжёлые травмы после падения с качелей. В результате у юноши диагностировали разрыв селезёнки, черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. В критическом состоянии его госпитализировали в Тихвинскую межрайонную больницу, где он впал в кому.

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Александра Мышляева
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