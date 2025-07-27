Футбольные ворота придавили школьника на поле под Гатчиной

На футбольном поле при Центре культуры и спорта в посёлке Войсковицы недалеко от Гатчины металлические ворота упали на 12-летнего школьника. Об этом сообщает Mash на Мойке.

Подростка в тяжёлом состоянии доставили в больницу с сочетанными травмами. Сейчас он находится в реанимации.