Футбольные ворота придавили школьника на поле под Гатчиной
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На футбольном поле при Центре культуры и спорта в посёлке Войсковицы недалеко от Гатчины металлические ворота упали на 12-летнего школьника. Об этом сообщает Mash на Мойке.
Подростка в тяжёлом состоянии доставили в больницу с сочетанными травмами. Сейчас он находится в реанимации.
Ранее Life.ru сообщал, что в Ленинградской области 15-летний подросток получил тяжёлые травмы после падения с качелей. В результате у юноши диагностировали разрыв селезёнки, черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. В критическом состоянии его госпитализировали в Тихвинскую межрайонную больницу, где он впал в кому.