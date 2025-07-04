Школьница впала в кому после падения с лошади в Подмосковье
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В подмосковном Серпухове школьница впала в кому после падения с лошади. По данным SHOT, восьмиклассница пыталась снять видео на конной прогулке.
14-летнюю девочку в частную конюшню привёл отец, и она отправилась на прогулку с сопровождающей. В какой-то момент школьница достала телефон и начала снимать, держась одной рукой, но уронила телефон. Лошадь в этот момент шла галопом. Школьница потянулась вниз за телефоном, упала и потеряла сознание.
По данным телеграм-канала, сейчас она в тяжёлом состоянии на аппарате ИВЛ.
А ранее Life.ru рассказывал про инцидент, произошедший в спортшколе в Нижнем Новгороде. Там три воспитанницы в возрасте от 12 до 14 лет жестоко избили лошадь. Девочки зашли в стойло к Иоланте, связали ей ноги и пытались заставить делать трюки. Когда животное отказалось подчиняться, его начали бить.