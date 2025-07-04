Школьница впала в кому после падения с лошади в Подмосковье

В подмосковном Серпухове школьница впала в кому после падения с лошади. По данным SHOT, восьмиклассница пыталась снять видео на конной прогулке.

14-летнюю девочку в частную конюшню привёл отец, и она отправилась на прогулку с сопровождающей. В какой-то момент школьница достала телефон и начала снимать, держась одной рукой, но уронила телефон. Лошадь в этот момент шла галопом. Школьница потянулась вниз за телефоном, упала и потеряла сознание.

По данным телеграм-канала, сейчас она в тяжёлом состоянии на аппарате ИВЛ.