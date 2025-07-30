Двухлетний мальчик утонул в выгребной яме во дворе собственного дома

В Иркутской области двухлетний мальчик погиб, упав в выгребную яму, наполненную водой на частном участке. Информацию об этом передаёт пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, инцидент произошёл в частном доме села Улькан в Kaзaчинcкo-Лeнcкoм paйoнe Пpиaнгapья. Ребёнок, оставшись без присмотра родителей, упал в выгребную яму, которая была наполнена водой. Самостоятельно выбраться у него не получилось.

Когда взрослые обнаружили, что мальчик упал в воду, то предприняли попытки его вытащить, но доступ ограничивал деревянный настил. К сожалению, вовремя вытащить ребёнка не получилось, он скончался на месте. В ведомстве отметили, что было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».