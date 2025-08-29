Три человека чуть не утонули в Петербурге из-за бревна

Прошедшей ночью в акватории Малой Невки катер столкнулся с плавающим бревном в районе Лазаревского моста. В результате повреждений судно начало тонуть, сообщает Транспортная полиция СЗФО.

«Сегодня около 00:10 в дежурную часть Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте поступило сообщение о том, что в акватории реки Большая Невка произошло затопление катера», — говорится в сообщении.

Трое пассажиров были доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. По предварительной информации, их жизни вне опасности. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента. Специалисты изучат обстоятельства происшествия, включая вопросы соблюдения правил судоходства и наличия потенциальных рисков в акватории.