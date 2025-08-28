Мессенджер MAX
Регион
28 августа, 12:28

«Орлица» сорвалась с якоря и ушла в свободное плавание на Камчатке

На Камчатке судно Орлица сорвалось с якоря из-за шторма

Обложка © VK/ Сергей Лебедев

Ветер сорвал с якоря судно «Орлица» на Богородском озере. Из-за штормового ветра с порывами до 22 м/с оно начало дрейфовать, создавая угрозу столкновения и повреждения для других яхт и катеров. Об этом рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.

Экстренные службы оперативно отреагировали на ситуацию. Судно было успешно отбуксировано и закреплено на месте стоянки. Предварительная информация подтверждает отсутствие повреждений как самой «Орлицы», так и окружающих её плавсредств.

Ранее в Саратовской области на Волге загорелось регистровое судно. Пострадавшие смогли высадиться и не получили серьёзных травм, однако катер сгорел почти полностью.

