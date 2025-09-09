Двое взрослых и ребёнок пострадали при пожаре в пятиэтажке в Москве
В результате пожара в пятиэтажном жилом доме на юго-западе Москвы пострадали три человека, включая ребёнка. Об этом сообщает МЧС России.
Пожар в пятиэтажке в Москве. Видео © Telegram / Пресс-служба МЧС России
Все пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение.
Напомним, возгорание произошло ночью 9 сентября, огнём были охвачены два верхних этажа здания. На месте происшествия работают 68 пожарных и спасателей и 22 спецмашины.
Обложка © Telegram / Пресс-служба МЧС России