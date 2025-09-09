Мессенджер MAX
9 сентября, 00:48

Двое взрослых и ребёнок пострадали при пожаре в пятиэтажке в Москве

В результате пожара в пятиэтажном жилом доме на юго-западе Москвы пострадали три человека, включая ребёнка. Об этом сообщает МЧС России.

Пожар в пятиэтажке в Москве. Видео © Telegram / Пресс-служба МЧС России

Все пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение.

Появились страшные кадры из доходного дома Янкеля Эсса после смертельного пожара
Появились страшные кадры из доходного дома Янкеля Эсса после смертельного пожара

Напомним, возгорание произошло ночью 9 сентября, огнём были охвачены два верхних этажа здания. На месте происшествия работают 68 пожарных и спасателей и 22 спецмашины.

Обложка © Telegram / Пресс-служба МЧС России

