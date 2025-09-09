Из горящей пятиэтажки на юго-западе Москвы эвакуировали 48 жильцов
Жилой пятиэтажный дом загорелся на юго-западе Москвы ночью 9 сентября. Огонь охватил два верхних этажа здания, сообщает МЧС России.
На месте происшествия направили 68 пожарных и спасателей, которые используют для тушения огня 22 спецмашины. Из горящего дома успели эвакуировать 48 жильцов.
Как сообщили в пресс-службе МЧС России, сведения о пострадавших не поступали.
