9 сентября, 00:08

Из горящей пятиэтажки на юго-западе Москвы эвакуировали 48 жильцов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

Жилой пятиэтажный дом загорелся на юго-западе Москвы ночью 9 сентября. Огонь охватил два верхних этажа здания, сообщает МЧС России.

На месте происшествия направили 68 пожарных и спасателей, которые используют для тушения огня 22 спецмашины. Из горящего дома успели эвакуировать 48 жильцов.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, сведения о пострадавших не поступали.

Появились страшные кадры из доходного дома Янкеля Эсса после смертельного пожара
Ранее Life.ru сообщал, что в результате пожара на даче в населённом пункте Златогорова Свердловской области погибли трое детей. При этом взрослые и четверо несовершеннолетних смогли выбраться на улицу самостоятельно до прибытия пожарных.

Лия Мурадьян
