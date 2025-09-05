Трое детей погибли при пожаре в дачном доме в Свердловской области
Обложка © Freepik
Трое детей погибли в результате пожара на даче в населённом пункте Златогорова Свердловской области. О случившемся проинформировало МЧС России.
Во время возгорания в дачном доме находилась семья из мужчины, женщины и семерых детей. Взрослые и четверо несовершеннолетних смогли выбраться на улицу самостоятельно до прибытия пожарных. Троих детей госпитализировали, другие три ребёнка в возрасте пяти, семи и 11 лет погибли. На месте работают психологи МЧС РФ.
Пожар удалось потушить на площади 60 квадратных метров. По предварительной информации, причиной воспламенения стал аварийный режим работы электрооборудования. В ведомстве добавили, что дом не был оборудован системой пожарного извещения.
