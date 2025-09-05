Трое детей погибли при пожаре в дачном доме в Свердловской области

Во время возгорания в дачном доме находилась семья из мужчины, женщины и семерых детей. Взрослые и четверо несовершеннолетних смогли выбраться на улицу самостоятельно до прибытия пожарных. Троих детей госпитализировали, другие три ребёнка в возрасте пяти, семи и 11 лет погибли. На месте работают психологи МЧС РФ.