Регион
5 сентября, 01:03

Трое детей погибли при пожаре в дачном доме в Свердловской области

Обложка © Freepik

Трое детей погибли в результате пожара на даче в населённом пункте Златогорова Свердловской области. О случившемся проинформировало МЧС России.

Во время возгорания в дачном доме находилась семья из мужчины, женщины и семерых детей. Взрослые и четверо несовершеннолетних смогли выбраться на улицу самостоятельно до прибытия пожарных. Троих детей госпитализировали, другие три ребёнка в возрасте пяти, семи и 11 лет погибли. На месте работают психологи МЧС РФ.

Пожар удалось потушить на площади 60 квадратных метров. По предварительной информации, причиной воспламенения стал аварийный режим работы электрооборудования. В ведомстве добавили, что дом не был оборудован системой пожарного извещения.

Ранее крупный пожар произошёл на вещевом рынке, расположенном в северной части Волгограда. В результате возгорания пострадали 14 местных жителей. Причины воспламенения в настоящее время неизвестны. К вечеру пожар удалось ликвидировать.

