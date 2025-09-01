Пожарные спасли десятки людей из загоревшейся многоэтажки в Тюмени

В Тюмени пожар в многоэтажке едва не обернулся трагедией, но спасателям удалось эвакуировать из горящего дома десятки людей. Об этом сообщили в МЧС России.

Пожарные эвакуировали десятки человек из горящего дома в Тюмени. Видео © Telegram / МЧС России

«Из задымлённых квартир спасены 12 человек, из них восемь детей. Ещё 42 жильца эвакуированы. Один человек получил травмы», – рассказали в ведомстве.