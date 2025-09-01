Мессенджер MAX
31 августа, 22:56

Пожарные спасли десятки людей из загоревшейся многоэтажки в Тюмени

Спасатели МЧС эвакуировали 42 человека из горящего дома в Тюмени

В Тюмени пожар в многоэтажке едва не обернулся трагедией, но спасателям удалось эвакуировать из горящего дома десятки людей. Об этом сообщили в МЧС России.

Пожарные эвакуировали десятки человек из горящего дома в Тюмени. Видео © Telegram / МЧС России

«Из задымлённых квартир спасены 12 человек, из них восемь детей. Ещё 42 жильца эвакуированы. Один человек получил травмы», – рассказали в ведомстве.

Сейчас пожар полностью ликвидирован. На месте работают специалисты МЧС: проводится проверка и проветривание помещений. В операции участвовали 38 человек личного состава и девять единиц техники.

Ранее Life.ru писал, что крупный пожар произошёл на складе в подмосковной Балашихе. Небо над городом заволокло дымом. Локализовать огонь удалось на четырёх тысячах квадратов, для этого вертолёты сбросили на склад 50 тонн воды.

Обложка © Telegram / МЧС России

