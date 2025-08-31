Вертолёты Ка-32 сбросили 50 тонн воды на горящий склад в Балашихе

Специалистам МЧС удалось локализовать пожар на складе в подмосковной Балашихе на площади 4 тысячи квадратов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Пожар в Балашихе. Видео © Telegram / МЧС Московской области

В результате усилий пожарных бригад огонь перестал распространяться. В процессе тушения было задействовано два вертолёта Ка-32 Московского авиацентра. Экипажи выполнили 10 сливов и сбросили на очаги возгорания 50 тонн воды.