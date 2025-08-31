Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 августа, 10:36

Вертолёты Ка-32 сбросили 50 тонн воды на горящий склад в Балашихе

Пожар на складе в Балашихе локализовали на площади 4 тысячи квадратов

Обложка © Telegram / МЧС Московской области

Обложка © Telegram / МЧС Московской области

Специалистам МЧС удалось локализовать пожар на складе в подмосковной Балашихе на площади 4 тысячи квадратов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Пожар в Балашихе. Видео © Telegram / МЧС Московской области

В результате усилий пожарных бригад огонь перестал распространяться. В процессе тушения было задействовано два вертолёта Ка-32 Московского авиацентра. Экипажи выполнили 10 сливов и сбросили на очаги возгорания 50 тонн воды.

«Пожар в Балашихе локализован на 4000 квадратах», — сказано в публикации.

Пожар на рынке в Волгограде полностью ликвидирован
Пожар на рынке в Волгограде полностью ликвидирован

Ранее Life.ru сообщал, что в Балашихе послышались взрывы, за которыми последовало возгорание на местном складе. Небо над городом теперь застилают огромные клубы чёрного дыма. Известно, что площадь пожара составляла максимум 4000 квадратных метров.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar