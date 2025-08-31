Мессенджер MAX
31 августа, 06:35

Слышны взрывы: Клубы чёрного дыма заслонили небо над Балашихой из-за мощного пожара

В Балашихе произошёл крупный пожар, дым виден со всех районов

Обложка © Телеграм / ru_balashiha

В подмосковной Балашихе произошёл крупный пожар утром 31 августа. Огромный столб дыма поднимается на Звёздной улице, но виден в соседних районах.

Видео © Телеграм / ru_balashiha

Очевидцы сообщают, что были слышны взрывы. На место возгорания направлены расчёты МЧС. По данным спасателей, горит складское помещение, площадь и причины крупного пожара устанавливается.

А ранее возгорание произошло на севере Волгограда на Нижнем Тракторном. Там вспыхнули торговые павильоны вместе с находившейся внутри продукцией. Первоначально площадь пожара составляла около 1,2 тысячи квадратных метров, однако затем огонь распространился до 3,2 тыс. квадратных метров. За медицинской помощью обратились 14 человек.

Андрей Бражников
