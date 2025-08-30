Крупный пожар площадью 1200 квадратов бушует на рынке в Волгограде

Крупный пожар произошёл утром 30 августа 2025 года на севере Волгограда, где полностью охватил огнём рынок на Нижнем Тракторном. Жители города активно распространяют в соцсетях видео и фотографии с места происшествия, на которых виден огромный столб чёрного дыма, поднимающийся над горящими торговыми павильонами и товарами, завезёнными к осеннему сезону.

«Сообщение о возгорании на территории рынка поступило по адресу: Волгоград, Тракторозаводский район, улица Михайлова, 3. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит горение торговых павильонов и продукции. Предварительно, площадь пожара 1 200 квадратных метров», — сообщили в пресс-службе МЧС России.

Шокирующие кадры пожара. Видео © Telegram / «Фото и видео с ЧП/ДТП/Очевидцы»

По данным ведомства, пожарные подразделения продолжают работать на месте, осуществляя тушение огня, при этом возгорание пока не локализовано. Представители Главного управления МЧС по Волгоградской области отметили, что по предварительной информации пострадавших нет, а все находившиеся на рынке люди были своевременно эвакуированы.

Сотрудники на месте ЧП. Пожар на рынке. Фото © Telegram / «Прокуратура Волгоградской области»

Торговцы понесли значительные убытки, оставив на территории рынка товары на миллионы рублей, особенно учитывая, что в выходной день, являющийся последними выходными перед 1 сентября, рынок был заполнен людьми, закупавшимися к новому учебному году.