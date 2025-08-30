Мессенджер MAX
30 августа, 07:31

К тушению лесного пожара в Геленджике привлекли самолёт Ил-76

В Геленджике продолжается лесной пожар, в тушении которого участвуют более 400 специалистов и авиация МЧС России. Используются самолёт-амфибия Бе-200ЧС, Ил-76 и два вертолёта Ми-8, а также более сотни единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Всего к тушению привлечены 102 единицы техники», — говорится в сообщении.

Для борьбы с огнём в Геленджике задействованы самолёт-амфибия Бе-200ЧС, Ил-76 и два вертолёта Ми-8. На земле работают более 400 специалистов, использующих 102 единицы техники. Пожар продолжает распространяться, и работы по локализации огня ведутся круглосуточно.

Ранее сообщалось, что площадь лесного пожара под Геленджиком достигла 41,5 гектара. С 28 по 29 августа на Кубани ликвидировано 95 пожаров, два человека погибли, один спасён после ДТП. Пожар в Туапсинском районе площадью 2,3 гектара полностью потушен. В регионе сохраняются 4-й и 5-й классы пожарной опасности, действует особый противопожарный режим.

