К тушению лесного пожара в Геленджике привлекли самолёт Ил-76

В Геленджике продолжается лесной пожар, в тушении которого участвуют более 400 специалистов и авиация МЧС России. Используются самолёт-амфибия Бе-200ЧС, Ил-76 и два вертолёта Ми-8, а также более сотни единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Всего к тушению привлечены 102 единицы техники», — говорится в сообщении.

