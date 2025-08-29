Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
29 августа, 04:59

Площадь пожара под Геленджиком достигла 41,5 гектара

Обложка © Telegram / МЧС Краснодарского края

Площадь лесного пожара под Геленджиком достигла 41,5 гектара. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Площадь лесного пожара в лесничестве под Геленджиком увеличилась до 41,5 гектара», — говорится в сообщении.

За сутки на Кубани ликвидировано 95 пожаров (погибли 2 человека), 17 последствий ДТП (спасён 1 человек). Пожар в Туапсинском районе — 2,3 гектара — полностью ликвидирован. В регионе сохраняются 4-й и 5-й классы пожарной опасности, действует особый противопожарный режим.

Напомним, возгорание произошло в ночь с 27 на 28 августа в результате падения обломков беспилотника в населённом пункте Криница под Геленджиком. По информации оперативного штаба, пожар вспыхнул в лесу и охватил территорию в 200 квадратных метров. Ранее площадь пожара достигла 39 гектаров. В тушении задействованы 273 специалиста и 46 единиц техники.

