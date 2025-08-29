Площадь пожара под Геленджиком достигла 41,5 гектара

Площадь лесного пожара под Геленджиком достигла 41,5 гектара. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Площадь лесного пожара в лесничестве под Геленджиком увеличилась до 41,5 гектара», — говорится в сообщении.

За сутки на Кубани ликвидировано 95 пожаров (погибли 2 человека), 17 последствий ДТП (спасён 1 человек). Пожар в Туапсинском районе — 2,3 гектара — полностью ликвидирован. В регионе сохраняются 4-й и 5-й классы пожарной опасности, действует особый противопожарный режим.