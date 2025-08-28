Площадь лесного пожара в Геленджике достигла 39 гектаров

В Геленджике продолжают тушить лесной пожар на площади 39 гектаров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В министерстве отмечают, что за последние сутки авиация Южного авиационно-спасательного центра МЧС совершила 14 сбросов воды: три раза с самолёта Бе-200ЧС, на борту которого было 36 тонн воды, и 11 раз с вертолёта Ми-8, сбросившего 33 тонны воды. В тушении пожара задействованы 273 специалиста и 46 единиц техники.