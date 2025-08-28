К тушению лесного пожара в Геленджике привлекли самолёт-амфибию Бе-200

К тушению лесного пожара в Геленджике привлекли самолёт Бе-200. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«Воздушное судно помогает наземной группировке бороться с огнём на 17 гектарах в районе села Криница. В её составе сводный отряд из Республики Адыгея и курсанты академии МЧС, дислоцирующиеся в Геленджике», — говорится в сообщении ведомства.