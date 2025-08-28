К тушению лесного пожара в Геленджике привлекли самолёт-амфибию Бе-200
Обложка © ТАСС / Марина Лысцева
К тушению лесного пожара в Геленджике привлекли самолёт Бе-200. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
«Воздушное судно помогает наземной группировке бороться с огнём на 17 гектарах в районе села Криница. В её составе сводный отряд из Республики Адыгея и курсанты академии МЧС, дислоцирующиеся в Геленджике», — говорится в сообщении ведомства.
На место происшествия прибыла аэромобильная группировка МЧС из Краснодарского края. В тушении пожара участвуют свыше 100 человек и 27 единиц техники.
Напомним, что в ночь на 28 августа в селе Криница под Геленджиком лесной массив загорелся после падения обломков сбитого беспилотника. Были зафиксированы три очага возгорания общей площадью около 200 квадратных метров. Для тушения огня были привлечены 14 специалистов и четыре единицы техники, пострадавших удалось избежать. Из-за лесного пожара 23 туриста на Черноморском побережье временно оказались заблокированы. В соцсетях появлялись видео и фотографии, на которых видно, как плотная пелена дыма надвигается на побережье, полностью скрывая горизонт.