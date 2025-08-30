Пожар на рынке в Волгограде полностью ликвидирован. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по региону.

Напомним, возгорание произошло на севере Волгограда на Нижнем Тракторном. Там вспыхнули торговые павильоны вместе с находившейся внутри продукцией. Первоначально площадь пожара составляла около 1,2 тысячи квадратных метров, однако затем огонь распространился до 3,2 тыс. квадратных метров. За медицинской помощью обратились 14 человек. Причины возгорания пока неизвестны.