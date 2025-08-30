Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
30 августа, 19:50

Пожар на рынке в Волгограде полностью ликвидирован

Обложка © Telegram / МЧС Волгоград

Пожар на рынке в Волгограде полностью ликвидирован. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по региону.

«21.54 — полная ликвидация пожара», — говорится в сообщении.

Напомним, возгорание произошло на севере Волгограда на Нижнем Тракторном. Там вспыхнули торговые павильоны вместе с находившейся внутри продукцией. Первоначально площадь пожара составляла около 1,2 тысячи квадратных метров, однако затем огонь распространился до 3,2 тыс. квадратных метров. За медицинской помощью обратились 14 человек. Причины возгорания пока неизвестны.

Тимур Хингеев
