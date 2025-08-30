Режим ЧС ввели в районе пожара в хуторе Мержаново в Ростовской области

Крупный пожар охватил территорию хутора Мержаново, угрожая жилым домам и местным достопримечательностям. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

По данным ведомства, возгорание произошло на площади 1000 квадратных метров, где полностью уничтожены два грузовых автомобиля и хозяйственная постройка, а также активно горит сухая растительность. Сильный ветер способствует быстрому распространению пламени в сторону жилого сектора.

Декоративный маяк. Видео © Telegram / Don Mash

Особую тревогу вызывает распространение огня на маяк в Мержаново — популярный туристический объект, привлекавший посетителей возможностью сделать эффектные фотографии и видео. По свидетельствам телеграм-канала Don Mash, пожар уже охватил сам маяк и прилегающие постройки.

Маяк во время пожара. Фото © Telegram / Don Mash

Местные жители столкнулись с критической ситуацией: пожарные не справляются с масштабами возгорания, а возможность самостоятельного тушения отсутствует из-за отсутствия воды — третий день в хуторе пересохли краны.