30 августа, 09:10

МЧС: В Волгоградской области площадь пожара увеличилась до 3 тыс. кв. м.

Сотрудники МЧС России тушат рынок в Волгоградской области. Обложка © Telegram / Фото и видео с ЧП/ДТП/Очевидцы

Сегодня, 30 августа, начался крупный пожар в торговых павильонах Волгоградской области в областном центре, по улице Михайлова, 3. Площадь возгорания сейчас уже достигла 3 тыс. кв. м. Об этом сообщили в МЧС России.

«Пожар увеличился до 3000 квадратов. Тушат более 100 специалистов и 41 единица техники», — говорится в сообщении.

Пожар охватил значительную часть рынка, работы по его локализации продолжаются. Информация о пострадавших или причинах возгорания пока не поступала.

Напомним, что сегодня, 30 августа произошёл крупный пожар в Волгоградской области. Жители города активно публикуют в соцсетях видео и фотографии с места происшествия, на которых виден огромный столб чёрного дыма над горящими торговыми павильонами и товарами к осеннему сезону. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что горят торговые павильоны и продукция; первоначальная площадь пожара оценивалась в 1 200 кв. м.

Милена Скрипальщикова
