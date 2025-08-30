МЧС: В Волгоградской области площадь пожара увеличилась до 3 тыс. кв. м.
Сотрудники МЧС России тушат рынок в Волгоградской области. Обложка © Telegram / Фото и видео с ЧП/ДТП/Очевидцы
Сегодня, 30 августа, начался крупный пожар в торговых павильонах Волгоградской области в областном центре, по улице Михайлова, 3. Площадь возгорания сейчас уже достигла 3 тыс. кв. м. Об этом сообщили в МЧС России.
«Пожар увеличился до 3000 квадратов. Тушат более 100 специалистов и 41 единица техники», — говорится в сообщении.
Пожар охватил значительную часть рынка, работы по его локализации продолжаются. Информация о пострадавших или причинах возгорания пока не поступала.
Напомним, что сегодня, 30 августа произошёл крупный пожар в Волгоградской области. Жители города активно публикуют в соцсетях видео и фотографии с места происшествия, на которых виден огромный столб чёрного дыма над горящими торговыми павильонами и товарами к осеннему сезону. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что горят торговые павильоны и продукция; первоначальная площадь пожара оценивалась в 1 200 кв. м.