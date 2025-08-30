В Самарской области сгорела дача, погибли двое взрослых и маленький ребёнок

Прошедшей ночью в садоводческом товариществе «Волжские зори» в Самарской области произошёл крупный пожар, унесший жизни трёх человек. Как сообщает региональный Центр ГО, ПБ и ЧС, огнём был полностью уничтожен дом в селе Ермаково.

«Огнеборцы ПСО 30 противопожарной службы Самарской области ночью работали на месте пожара по рангу 1-БИС. По прибытии на место обнаружено, что горит садовый дом», — отмечается в официальном сообщении.

На месте трагедии работали 22 спасателя и шесть единиц техники. Предварительная причина возгорания не установлена, специалисты проводят экспертизу. Известно, что погибли двое взрослых и маленький ребёнок.