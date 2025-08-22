На нежилом острове Дивный Валаамского архипелага третий день подряд продолжается пожар, вызванный нарушением запрета на разведение костров. Об этом сообщается в Telegram-канале Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря.

На нежилом острове Валаамского архипелага третий день бушует пожар. Видео © Telegram / Валаамский монастырь

«В результате игнорирования неоднократных предупреждений МЧС России по Республике Карелия и запрета на разведение костров третьи сутки горит остров Дивный Валаамского архипелага», — сказано в сообщении обители.

Ситуация с тушением осложняется тем, что в течение двух последних дней на Ладожском озере был шторм, из-за чего причалить к острову не представлялось возможным. Спасатели отряда МЧС Валаама, братия и волонтёры монастыря предпринимают все усилия, чтобы ликвидировать последствия халатного обращения с огнём. В обители призвали посетителей архипелага не разводить костров, подчеркнув, что природа островов очень ранима и последствия крупного пожара могут ощущаться десятки лет.