На нежилом острове Валаамского архипелага третий день бушует пожар
Обложка © Telegram / Валаамский монастырь
На нежилом острове Дивный Валаамского архипелага третий день подряд продолжается пожар, вызванный нарушением запрета на разведение костров. Об этом сообщается в Telegram-канале Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря.
На нежилом острове Валаамского архипелага третий день бушует пожар. Видео © Telegram / Валаамский монастырь
«В результате игнорирования неоднократных предупреждений МЧС России по Республике Карелия и запрета на разведение костров третьи сутки горит остров Дивный Валаамского архипелага», — сказано в сообщении обители.
На нежилом острове Валаамского архипелага третий день бушует пожар. Видео © Telegram / Валаамский монастырь
Ситуация с тушением осложняется тем, что в течение двух последних дней на Ладожском озере был шторм, из-за чего причалить к острову не представлялось возможным. Спасатели отряда МЧС Валаама, братия и волонтёры монастыря предпринимают все усилия, чтобы ликвидировать последствия халатного обращения с огнём. В обители призвали посетителей архипелага не разводить костров, подчеркнув, что природа островов очень ранима и последствия крупного пожара могут ощущаться десятки лет.
Ранее Life.ru писал, что в Крыму удалось локализовать крупный природный пожар, охвативший 5 200 гектаров. Угрозы населённым пунктам на данный момент нет. Спасатели защитили сёла Малиновка, Лучевое, Северное и Васильевка в Белогорском и Советском районах, находившиеся под риском. В тушении участвовали два вертолёта Ми-8, сбросившие 81 тонну воды, а также свыше 330 специалистов и 70 единиц техники, что позволило оперативно ликвидировать опасность и минимизировать ущерб для жителей и природы.