Проходивший мимо герой вынес на руках двух маленьких детей из полыхающего дома под Ростовом

В Ростовской области 27-летний местный житель села Табунщиково спас двух маленьких детей из горящего частного дома. Всё случилось 20 августа на улице Комсомольской, в момент пожара внутри находились только двое маленьких братьев, двух и трёх лет, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Соседи, заметив огонь, вызвали спасателей. Однако Алексей Коновалов, оказавшийся поблизости, не дожидаясь прибытия пожарных, бросился на помощь.

«Он залез через окно в горящий дом и вынес детей. Малыши успели надышаться дымом, их госпитализировали в тяжёлом состоянии», — говорится в сообщении.

Прибывшие пожарные потушили огонь. В настоящее время эксперты выясняют причины возгорания. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.