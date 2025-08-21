Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
21 августа, 13:42

Проходивший мимо герой вынес на руках двух маленьких детей из полыхающего дома под Ростовом

МЧС: В Ростовской области мужчина спас из пожара в доме двух маленьких братьев

Обложка © Telegram / МЧС Ростовской области

В Ростовской области 27-летний местный житель села Табунщиково спас двух маленьких детей из горящего частного дома. Всё случилось 20 августа на улице Комсомольской, в момент пожара внутри находились только двое маленьких братьев, двух и трёх лет, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Соседи, заметив огонь, вызвали спасателей. Однако Алексей Коновалов, оказавшийся поблизости, не дожидаясь прибытия пожарных, бросился на помощь.

«Он залез через окно в горящий дом и вынес детей. Малыши успели надышаться дымом, их госпитализировали в тяжёлом состоянии», — говорится в сообщении.

Прибывшие пожарные потушили огонь. В настоящее время эксперты выясняют причины возгорания. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

Ранее в подмосковной Балашихе произошёл пожар в многоквартирном доме на улице Флёрова. Возгорание началось в квартире, расположенной на последнем этаже, и быстро перекинулось на крышу здания. В результате происшествия погибли два человека.

Наталья Афонина
