При пожаре на рынке в Волгограде пострадали 14 человек

Медицинская помощь понадобилась 14 жителям Волгограда, пострадавшим от пожара на вещевом рынке. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«Открытое горение на рынке в Волгограде ликвидировано. По уточненной информации, за медицинской помощью обратились 14 человек»‎, — сказали в ведомстве.

Причины возгорания пока неизвестны. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и эксперты пожарной лаборатории. По информации городской администрации, огонь вспыхнул в торговых рядах, распространившись сначала на площадь около 100 квадратных метров.