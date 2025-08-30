При пожаре на рынке в Волгограде пострадали 14 человек
Обложка © Telegram / МЧС России
Медицинская помощь понадобилась 14 жителям Волгограда, пострадавшим от пожара на вещевом рынке. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
«Открытое горение на рынке в Волгограде ликвидировано. По уточненной информации, за медицинской помощью обратились 14 человек», — сказали в ведомстве.
Причины возгорания пока неизвестны. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и эксперты пожарной лаборатории. По информации городской администрации, огонь вспыхнул в торговых рядах, распространившись сначала на площадь около 100 квадратных метров.
Наполним, с возгоранием боролись более 60 специалистов и 27 единиц техники. Днём МЧС сообщило об эвакуации 600 человек и локализации пожара на площади 3200 квадратных метров.