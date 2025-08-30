Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

30 августа, 15:45

При пожаре на рынке в Волгограде пострадали 14 человек

МЧС: 14 человек пострадали в результате пожара на рынке в Волгограде

Обложка © Telegram / МЧС России

Медицинская помощь понадобилась 14 жителям Волгограда, пострадавшим от пожара на вещевом рынке. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«Открытое горение на рынке в Волгограде ликвидировано. По уточненной информации, за медицинской помощью обратились 14 человек»‎, — сказали в ведомстве.

Причины возгорания пока неизвестны. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и эксперты пожарной лаборатории. По информации городской администрации, огонь вспыхнул в торговых рядах, распространившись сначала на площадь около 100 квадратных метров.
Наполним, с возгоранием боролись более 60 специалистов и 27 единиц техники. Днём МЧС сообщило об эвакуации 600 человек и локализации пожара на площади 3200 квадратных метров.

Наталья Демьянова
