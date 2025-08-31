Мессенджер MAX
Регион
31 августа, 07:48
4834

Площадь пожара на складе в Балашихе увеличилась до 4 тысяч квадратов

Обложка © Телеграм / ru_balashiha

Площадь пожара на складе в подмосковной Балашихе увеличилась до 4 тысяч квадратных метров. Тушение осложнено, сообщили в областном главке МЧС России.

«Площадь пожара составляет порядка 4 000 кв. м. Тушение пожара осложняется сильной задымлённостью и высокой горючей загрузкой помещения», — сказали в министерстве.

К тушению горящего склада привлекли более 80 человек и 30 единиц техники. Очевидцы сообщают, что на месте возгорания были слышны взрывы. О пострадавших информации нет.

Андрей Бражников
