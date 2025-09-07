Стало известно, когда львы, фламинго и питоны в квартире могут довести до уголовки
Адвокат Воробьёва напомнила об уголовном наказании за львов и питонов в квартире
Обложка © Шедеврум / Life.ru
С 1 сентября 2025 года в России действует обновлённый перечень животных, запрещённых к содержанию в домашних условиях, напомнила адвокат Яна Воробьёва. По её словам, ограничения направлены на поддержание безопасности граждан и гуманного отношения к животным, которые не приспособлены к содержанию в квартирах или требуют специальных условий.
В жилых помещениях запрещается содержать крупных хищников, таких как львы и тигры, а также крупных обезьян и других приматов. Кроме того, под запрет попадают крокодилы, ядовитые змеи, крупные питоны, ядовитые ящерицы, комодские вараны, опасные земноводные, ядовитые пауки и скорпионы, акулы, скаты, электрические угри и другие опасные морские обитатели. Также запрещено содержать страусов, казуаров, пеликанов, фламинго, пингвинов, других крупных хищных птиц.
Собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня» подчеркнула, что запрет распространяется на содержание экзотических животных в жилых помещениях, включая квартиры и частные дома. Исключения сделаны для организаций с соответствующей лицензией, например, для зоопарков и цирков.
«Ответственность за нарушение установленных ограничений может наступать в соответствии со статьями Кодекса РФ об административных правонарушениях, а также уголовным законодательством — в случае жестокого обращения с животными или незаконного оборота редких видов», — предупредила эксперт.
Напомним, ранее в России пересмотрели список животных, которых гражданам запрещено содержать в качестве домашних питомцев. Документ начал действовать с 1 сентября 2025 года и будет актуален в течение шести лет. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Новый перечень включает 121 вид животных.