Стало известно, когда львы, фламинго и питоны в квартире могут довести до уголовки

С 1 сентября 2025 года в России действует обновлённый перечень животных, запрещённых к содержанию в домашних условиях, напомнила адвокат Яна Воробьёва. По её словам, ограничения направлены на поддержание безопасности граждан и гуманного отношения к животным, которые не приспособлены к содержанию в квартирах или требуют специальных условий.

В жилых помещениях запрещается содержать крупных хищников, таких как львы и тигры, а также крупных обезьян и других приматов. Кроме того, под запрет попадают крокодилы, ядовитые змеи, крупные питоны, ядовитые ящерицы, комодские вараны, опасные земноводные, ядовитые пауки и скорпионы, акулы, скаты, электрические угри и другие опасные морские обитатели. Также запрещено содержать страусов, казуаров, пеликанов, фламинго, пингвинов, других крупных хищных птиц.

Собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня» подчеркнула, что запрет распространяется на содержание экзотических животных в жилых помещениях, включая квартиры и частные дома. Исключения сделаны для организаций с соответствующей лицензией, например, для зоопарков и цирков.

«Ответственность за нарушение установленных ограничений может наступать в соответствии со статьями Кодекса РФ об административных правонарушениях, а также уголовным законодательством — в случае жестокого обращения с животными или незаконного оборота редких видов», — предупредила эксперт.