Как распознать «концлагерь для собак» под видом передержки: разъяснение кинолога

Оставляя питомца на передержку, следует помнить, что согласие никогда не оформляется устно, все условия обязательно прописываются в договоре, в котором также указывается ответственность организации за здоровье животного, заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, если догситтер не желает заключать договор, значит нужно отказаться от его услуг.

Договор является важным элементом передержки, однако он не может полностью гарантировать безопасность питомца. Важно заранее посетить выбранную зоогостиницу, чтобы оценить условия содержания, чистоту помещений, понаблюдать за другими животными и пообщаться с персоналом. Современные сервисы предлагают максимально комфортные условия.

В некоторых боксах даже устанавливают камеры видеонаблюдения, а сотрудники предоставляют владельцам возможность в любой момент наблюдать за питомцем. Однако знакомство собаки с догситтером лучше проводить заранее, на нейтральной территории, чтобы снизить стресс животного и одновременно оценить навыки общения специалиста. Владельцы имеют право запросить у догситтера информацию об образовании и требовать регулярных созвонов для общения с питомцем.

«К выбору передержки стоит подходить очень щепетильно. Не стоит экономить на этом вопросе или полагать, что собаке все равно, в каких условиях она будет находиться. Если в заведение вложено много сил и средств, это уже своего рода знак качества, и добропорядочный владелец всегда будет заботиться о репутации своего дела», — отметил собеседник РИАМО.