«У тварины по имени Карина»: MONA в слезах показала бесчеловечные кадры из тюрьмы для собак
Появилось дикое видео из питомника для животных DogTown в Московской области. Ролик опубликовала российская певица Mona (Дарья Кустовская), которая отдала туда на передержку своего питомца.
Видео из питомника DogTown. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mona.chka
На кадрах видно множество клеток с собаками. Одна из них, с напуганным псом внутри, облеплена шерстью, а её дно покрыто коричневым налётом, о происхождении которого нетрудно догадаться.
«В клетке. На передержке у тварины по имени Карина. <...> Со своей подружкой Машей они организовали передержку DOGTOWN, которая пользовалась популярностью у огромного количества людей! Собак оставляли там повторно и никто не знал, что происходит за закрытыми дверями. Хозяева привозили собак на квартиру, а в итоге собак увозили далеко в частный сектор и запирали в клетках», — написала певица.
Напомним, накануне стало известно, что российский блогер Эльдар Джарахов и певица Mona узнали о чудовищных условиях, в которых содержались их животные в центре передержки в Московской области. Питомцев содержали в грязных клетках и били током через специальные ошейники. Такой «курорт» обходился в 450 тысяч рублей за три месяца. Владельцы питомника фотографировали хвостатых постояльцев в уютном доме и отправляли снимки владельцам, хотя на самом деле животные содержались во второй постройке в клетках.