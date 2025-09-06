«У тварины по имени Карина»: MONA в слезах показала бесчеловечные кадры из тюрьмы для собак

Появилось дикое видео из питомника для животных DogTown в Московской области. Ролик опубликовала российская певица Mona (Дарья Кустовская), которая отдала туда на передержку своего питомца.

Видео из питомника DogTown. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mona.chka

На кадрах видно множество клеток с собаками. Одна из них, с напуганным псом внутри, облеплена шерстью, а её дно покрыто коричневым налётом, о происхождении которого нетрудно догадаться.

«В клетке. На передержке у тварины по имени Карина. <...> Со своей подружкой Машей они организовали передержку DOGTOWN, которая пользовалась популярностью у огромного количества людей! Собак оставляли там повторно и никто не знал, что происходит за закрытыми дверями. Хозяева привозили собак на квартиру, а в итоге собак увозили далеко в частный сектор и запирали в клетках», — написала певица.