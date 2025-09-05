Били током и морили голодом: Питомцы блогера Джарахова и певицы MONA стали жертвами «чёрной передержки»
Обложка © ТАСС / URA.RU / Размик Закарян
Известный российский блогер Эльдар Джарахов и певица Mona (Дарья Кустовская) столкнулись с шокирующими фактами жестокого обращения со своими питомцами в специализированном центре передержки в подмосковном Чехове. Об этом блогер рассказал в своих социальных сетях.
«Весь вечер и всю ночь мы спасали собак от настоящих живодёров, которые прикидывались центром передержки и дрессировки», — говорится в сообщении.
Расследование показало, что недобросовестные кинологи нанесли ущерб не только собакам Джарахова и Mona, но и питомцам других известных людей, таких как Адель Вейгель и Саша Теслонд. После того как стали известны факты жестокого обращения, в частности, владельцы собак утверждают, что питомцев морили голодом, били за непослушание, а некоторых даже наказывали электрошоком, полиция начала проверку. Уже более 50 пострадавших животных вернулись к своим хозяевам.
Ранее в Москве волонтёры спасли истощённого рыжего кота по кличке Джек, оказавшегося в руках жестокой хозяйки. Взявшая кота из приюта девушка Екатерина, регулярно недодавала ему пищи, полагая, что 50 граммов корма в день — достаточная норма. В результате за месяц пребывания у новой хозяйки животное оказалось на грани гибели.