Били током и морили голодом: Питомцы блогера Джарахова и певицы MONA стали жертвами «чёрной передержки»

Известный российский блогер Эльдар Джарахов и певица Mona (Дарья Кустовская) столкнулись с шокирующими фактами жестокого обращения со своими питомцами в специализированном центре передержки в подмосковном Чехове. Об этом блогер рассказал в своих социальных сетях.

«Весь вечер и всю ночь мы спасали собак от настоящих живодёров, которые прикидывались центром передержки и дрессировки», — говорится в сообщении.

Расследование показало, что недобросовестные кинологи нанесли ущерб не только собакам Джарахова и Mona, но и питомцам других известных людей, таких как Адель Вейгель и Саша Теслонд. После того как стали известны факты жестокого обращения, в частности, владельцы собак утверждают, что питомцев морили голодом, били за непослушание, а некоторых даже наказывали электрошоком, полиция начала проверку. Уже более 50 пострадавших животных вернулись к своим хозяевам.