Шансы есть: Зоозащитник рассказала, как действовать при пропаже животного

Правильно составленное объявление о пропаже и оперативный обзвон ближайших ветеринарных клиник значительно повышают шансы на возвращение потерявшегося питомца. Об этом рассказала зоозащитник, директор фонда помощи животным Светлана Сафонова.

Эксперт отметила, что в первые три дня после пропажи животные обычно не уходят далеко от дома, поэтому особенно важно действовать быстро. Она рекомендует развесить ориентировки в радиусе одного километра от места исчезновения, обязательно указав фотографию, приметы питомца и контактные данные владельца.

«Тут срабатывает психологический момент: когда объявление просто висит, люди могут его даже не прочитать, а если поговорить, дать листовку, человек, скорее всего, запомнит информацию и обратит внимание, если где-то увидит пропавшего», — объяснила она в разговоре с «Москвой 24».

По её словам, эффективность поисков повышает личное общение с местными жителями — собаководами, дворниками, родителями с детьми. Одновременно следует разместить информацию в социальных сетях и районных интернет-сообществах. Директор фонда также советует обратиться за помощью к волонтёрским организациям, особенно если пропала кошка, поскольку эти животные часто прячутся в труднодоступных местах и их сложно обнаружить.

Сафонова добавила, что поиски можно продолжать и в тёмное время суток, так как глаза животных отражают свет фонарей или фонариков. Ранее Минцифры поддержало идею создания единой базы фотографий домашних животных для поиска пропавших питомцев с помощью искусственного интеллекта. Как отметила эксперт, такая система будет работать только при условии грамотно собранной базы данных, что требует разъяснительной работы с населением о важности обязательной регистрации животных.