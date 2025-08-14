Все псы попадают в рай. А потом отвечают на звонки: У китайцев бум на «общение» с умершими питомцами

В Китае набирают популярность услуги медиумов, предлагающих «связь» с умершими питомцами. Вот только многие из таких предложений оказываются мошенническими схемами. Об этом пишет The South China Morning Post.

Стоимость услуг варьируется от 128 юаней (1400 рублей) за пять вопросов до 3000 юаней (33 тысячи рублей) за полугодовой «безлимитный» доступ. Проверка «реинкарнации» животного обходится владельцам в 899–1899 юаней (10–21 тысячу рублей).

Пострадавшие рассказывают, что медиумы создают онлайн-чаты, где утешают клиентов и предлагают платные услуги. Одна из женщин, потерявшая собаку, сначала заплатила 128 юаней за «контакт», а затем 899 юаней за «пакет реинкарнации». Однако ответы «медиума» оказались скопированы из её соцсетей, а обещанного вещего сна так и не последовало.

Когда клиентка попыталась пожаловаться, её обвинили в «недостаточной вере» и заблокировали. Другой пострадавший сообщил, что в одной из групп мошенники собрали около 10 тысяч юаней (111 тысяч рублей) с двадцати человек. Некоторые жертвы уже обратились в полицию.