13 августа, 15:43

«Сотрудник ФСБ» с лицом Киану Ривза выманил у омского пенсионера почти 1 млн рублей

Обложка © Telegram / УМВД России по Омской области

74-летний житель Омска стал жертвой мошенников, поверив злоумышленнику, выдававшему себя за сотрудника ФСБ. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Пенсионеру позвонил неизвестный, представившийся бухгалтером, и пообещал увеличение пенсии при условии назвать код из SMS. Мужчина выполнил требование, после чего ему начали звонить якобы специалисты «центра защиты денежных переводов» и даже «сотрудник ФСБ». Последний прислал удостоверение с фотографией Киану Ривза, а затем связался через видеозвонок, который, как выяснилось позже, был создан с помощью Дипфейк-технологии.

«Уже в отделе полиции потерпевший узнал, что на фейковом фото удостоверения изображён актёр Киану Ривз, а видеобеседа велась с помощью бота, генерирующего изображения по технологии deep fake», пояснили в ведомстве.

В итоге пенсионер перевёл 750 тысяч рублей на «безопасный счёт». По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Минцифры: Ограничения в WhatsApp и Telegram снизят число звонков мошенников

Ранее Роскомнадзор подтвердил частичную блокировку звонков в WhatsApp и Telegram из-за игнорирования запросов силовиков о борьбе с мошенничеством. В ведомстве заявили, что Telegram и WhatsApp — ключевые платформы, используемые мошенниками для обмана, вымогательства и вовлечения граждан России в диверсии и терроризм. Это подтверждают данные правоохранителей и обращения граждан.

Анастасия Никонорова
