СК возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство ребёнка в Красногорске

Главным следственным управлением СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту совершения общеопасным способом покушения на убийство 10-летнего ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, назначены комплексные судебные экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на установление причастных к преступлению лиц и всех обстоятельств произошедшего.