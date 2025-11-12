Россия и США
12 ноября, 05:03

СК возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство ребёнка в Красногорске

Обложка © Life.ru

Главным следственным управлением СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту совершения общеопасным способом покушения на убийство 10-летнего ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Следкоме подтвердили, что пострадавший вечером 11 ноября в Красногорске мальчик поднял с земли взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с прикреплённой 10-рублёвой купюрой. После прогремел взрыв. Сообщается, что устройство было начинено мелкими гвоздями. Сейчас ребёнок находится в больнице.

В настоящее время следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, назначены комплексные судебные экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на установление причастных к преступлению лиц и всех обстоятельств произошедшего.

