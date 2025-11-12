Появились первые кадры с мальчиком, которому оторвало пальцы из-за взрыва 10 рублей
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв навестил 10-летнего Глеба, который получил серьёзные травмы из-за взрыва десятирублёвой купюры на детской площадке в Красногорске. Сейчас он находится под наблюдением врачей в Детском центре имени Л.М. Рошаля. Состояние ребёнка оценивается как тяжёлое.
Андрей Воробьёв навестил Глеба, который получил травмы на площадке в Красногорске. Видео © Telegram / Воробьёв LIVE
После шестичасовой операции медикам, к сожалению, пришлось ампутировать часть пальцев из-за полученной травмы. Сам Глеб, несмотря на раны держится очень мужественно, а вот его мама не может сдержать слез. Воробьёв выразил благодарность врачам и пообещал всестороннюю поддержку семье пострадавшего.
«Хочу поблагодарить медиков за оперативность и профессионализм. Мы рядом с семьёй — окажем всю необходимую помощь», — заявил губернатор.
Он передал Глебу слова поддержки и пожелания скорейшего восстановления. Воробьёв также пригласил мальчика с мамой в гости на чай, как только он поправится.
Напомним, в подмосковном Красногорске 9-летний мальчик получил серьёзные травмы кисти, пытаясь поднять деньги с земли. Инцидент случился на детской площадке рядом со спортшколой на улице Пионерская. Ребёнка экстренно госпитализировали в местную больницу. Позже стало известно, что мальчик пытался поднять 10-рублёвую купюру с СВУ, в котором содержалось 10 граммов тротила. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство ребёнка. Сейчас мальчик находится в тяжёлом состоянии, ему частично ампутировали пальцы.
