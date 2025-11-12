Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 09:30

Появились первые кадры с мальчиком, которому оторвало пальцы из-за взрыва 10 рублей

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв навестил 10-летнего Глеба, который получил серьёзные травмы из-за взрыва десятирублёвой купюры на детской площадке в Красногорске. Сейчас он находится под наблюдением врачей в Детском центре имени Л.М. Рошаля. Состояние ребёнка оценивается как тяжёлое.

Андрей Воробьёв навестил Глеба, который получил травмы на площадке в Красногорске. Видео © Telegram / Воробьёв LIVE

После шестичасовой операции медикам, к сожалению, пришлось ампутировать часть пальцев из-за полученной травмы. Сам Глеб, несмотря на раны держится очень мужественно, а вот его мама не может сдержать слез. Воробьёв выразил благодарность врачам и пообещал всестороннюю поддержку семье пострадавшего.

«Хочу поблагодарить медиков за оперативность и профессионализм. Мы рядом с семьёй — окажем всю необходимую помощь», — заявил губернатор.

Он передал Глебу слова поддержки и пожелания скорейшего восстановления. Воробьёв также пригласил мальчика с мамой в гости на чай, как только он поправится.

«‎Всё нормально!» Мальчик из Красногорска успокаивал маму, когда ему взрывом оторвало пальцы
«‎Всё нормально!» Мальчик из Красногорска успокаивал маму, когда ему взрывом оторвало пальцы

Напомним, в подмосковном Красногорске 9-летний мальчик получил серьёзные травмы кисти, пытаясь поднять деньги с земли. Инцидент случился на детской площадке рядом со спортшколой на улице Пионерская. Ребёнка экстренно госпитализировали в местную больницу. Позже стало известно, что мальчик пытался поднять 10-рублёвую купюру с СВУ, в котором содержалось 10 граммов тротила. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство ребёнка. Сейчас мальчик находится в тяжёлом состоянии, ему частично ампутировали пальцы.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage

Андрей Воробьёв навестил Глеба, который получил травмы на площадке в Красногорске. Обложка © Telegram / Воробьёв LIVE

Наталья Афонина
  • Новости
  • Андрей Воробьев
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar