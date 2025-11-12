«‎Всё нормально!» Мальчик из Красногорска успокаивал маму, когда ему взрывом оторвало пальцы

Тренер по дзюдо Владимир Шарупич рассказал, что 10-летний мальчик, пострадавший от взрыва неустановленного устройства в Красногорске, вёл себя удивительно мужественно, несмотря на тяжёлую травму. По его словам, вечером 11 ноября мальчик заметил на земле упаковку, замаскированную под купюру в 10 рублей. Когда он попытался поднять её, устройство сработало, произошёл взрыв, и ребёнок получил серьёзные травмы руки.

Купюра с СВУ, которую подобрал пострадавший в Красногорске мальчик. Фото © Telegram / SHOT

Взрывное устройство, которое находилось в купюре. Фото © Telegram / SHOT

«Ребёнок себя очень мужественно вёл. Обычно дети истерят, плачут, а он успокаивает свою маму, говорит, что всё нормально, проблем нет», — отметил в беседе с TAСС тренер, который помог мальчику.