«Всё нормально!» Мальчик из Красногорска успокаивал маму, когда ему взрывом оторвало пальцы
Школьник из Красногорска успокаивал маму, когда ему взрывом оторвало пальцы
Тренер по дзюдо Владимир Шарупич рассказал, что 10-летний мальчик, пострадавший от взрыва неустановленного устройства в Красногорске, вёл себя удивительно мужественно, несмотря на тяжёлую травму. По его словам, вечером 11 ноября мальчик заметил на земле упаковку, замаскированную под купюру в 10 рублей. Когда он попытался поднять её, устройство сработало, произошёл взрыв, и ребёнок получил серьёзные травмы руки.
Купюра с СВУ, которую подобрал пострадавший в Красногорске мальчик. Фото © Telegram / SHOT
Взрывное устройство, которое находилось в купюре. Фото © Telegram / SHOT
«Ребёнок себя очень мужественно вёл. Обычно дети истерят, плачут, а он успокаивает свою маму, говорит, что всё нормально, проблем нет», — отметил в беседе с TAСС тренер, который помог мальчику.
Напомним, что школьник был госпитализирован с травматической ампутацией трёх пальцев правой руки, разрывом фаланги ещё одного. Также у него зафиксировали множественные раны и разрывы мышц на кисти. Мощность взрывчатки составляла десять граммов в тротиловом эквиваленте. СК возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство, ребёнка прооперировали.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.
Обложка © Telegram / SHOT