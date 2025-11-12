В Красногорске Московской области 10-летнему мальчику едва не оторвало руку, когда он поднял лежащую на земле купюру на детской площадке. Сейчас ребёнок находится в тяжёлом состоянии, сообщила подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова.

«У мальчишки сильно пострадала рука. Врачам пришлось пойти на частичную ампутацию пальцев на правой руке. Ребёнок в тяжёлом состоянии», — написала омбудсмен.

Она предупредила, что в условиях СВО и мерзостей, на которые способны киевские спецслужбы, ни в коем случае нельзя подбирать с земли никакие привлекающие внимание предметы. Украина занимается этим уже много лет, а началось всё с Донбасса, где Киев разбрасывал заминированные игрушки и сладости.

«Взрывные устройства могут быть замаскированы под детские игрушки, деньги, коробки из-под телефонов», — написала омбудсмен.