10 граммов тротила содержалось в купюре, разорвавшей руку ребёнка в Красногорске

Десять граммов тротила содержалось в купюре, разорвавшей руку 10-летнего мальчика в подмосковном Красногорске. Об этом сообщил Mash.

Взрывчатка в купюре. Видео © Telegram / Mash

Взрывное устройство было замаскировано в подарочной упаковке вместе с десятирублёвой купюрой. Взрывчатка массой около 10 граммов в тротиловом эквиваленте представляла собой осколочно-фугасное устройство с металлическими поражающими элементами.