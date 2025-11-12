Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
12 ноября, 06:08

10 граммов тротила содержалось в купюре, разорвавшей руку ребёнка в Красногорске

Обложка © Life.ru

Десять граммов тротила содержалось в купюре, разорвавшей руку 10-летнего мальчика в подмосковном Красногорске. Об этом сообщил Mash.

Взрывчатка в купюре. Видео © Telegram / Mash

Взрывное устройство было замаскировано в подарочной упаковке вместе с десятирублёвой купюрой. Взрывчатка массой около 10 граммов в тротиловом эквиваленте представляла собой осколочно-фугасное устройство с металлическими поражающими элементами.

Ранее Life.ru сообщал, что в Красногорске ребёнку разорвало кисть, когда он попытался поднять купюрку с земли. Позже выяснилось, что бумажка была начинена взрывателем и мелкими гвоздями. Мальчику оторвало несколько пальцев. Уголовное дело о покушении на убийство несовершеннолетнего взято на особый контроль прокуратурой Московской области. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Московская область
