Мальчика из Красногорска, пострадавшего из-за взрыва СВУ в купюре, прооперировали

Мальчика, пострадавшего в Красногорске из-за взрыва СВУ в поднятой с земли купюре, прооперировали в ДНКЦ имени Л. М. Рошаля. Сейчас он продолжает находиться в больнице под наблюдением врачей, сообщает подмосковный Минздрав.

В настоящее время состояние малыша оценивается как тяжёлое. Медики оказывают школьницу всю необходимую помощь. Известно, что врачам пришлось пойти на частичную ампутацию пальцев на правой руке ребёнка.