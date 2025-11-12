Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 06:50

Мальчика из Красногорска, пострадавшего из-за взрыва СВУ в купюре, прооперировали

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PattyPhoto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PattyPhoto

Мальчика, пострадавшего в Красногорске из-за взрыва СВУ в поднятой с земли купюре, прооперировали в ДНКЦ имени Л. М. Рошаля. Сейчас он продолжает находиться в больнице под наблюдением врачей, сообщает подмосковный Минздрав.

В настоящее время состояние малыша оценивается как тяжёлое. Медики оказывают школьницу всю необходимую помощь. Известно, что врачам пришлось пойти на частичную ампутацию пальцев на правой руке ребёнка.

СК возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство ребёнка в Красногорске
СК возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство ребёнка в Красногорске

Напомним, что школьник был госпитализирован с травматической ампутацией трёх пальцев правой руки, разрывом фаланги ещё одного. Также у него зафиксировали множественные раны и разрывы мышц на кисти. Мощность взрывчатки составляла десять граммов в тротиловом эквиваленте. СК возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar