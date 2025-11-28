Военнослужащий штурмового подразделения ВСУ совершил суицид, чтобы избежать выполнения приказа о проведении разведки боем. Об этом во время общения с РИА «Новости» сообщил офицер группировки «Север» Вооружённых сил России.

По словам российского военного, украинский солдат оказался в безвыходной ситуации на линии фронта после получения распоряжения командования о проведении разведовательных действий. Это вынудило его принять тяжёлое решение и лишить себя жизни.

«По данным радиоперехвата, украинскому военному был дан приказ произвести разведку боем», — рассказал собеседник агентства.

Представитель группировки «Север» также отметил, что подобные случаи среди военнослужащих ВСУ происходят регулярно. По его оценке, морально-психологическое состояние украинских солдат значительно ухудшилось из-за постоянных неудач на фронте и бесчеловечных заданий, поступающих от командования.

Ранее в российских силовых структурах заявили о безуспешной попытке ВСУ контратаковать в Харьковской и Сумской областях. Попытка продвижения ВСУ на участке фронта Меловое-Хатнее в Харьковской области также оказалась неудачной. Однако после атаки в районе Хатнего противник не добился успеха и был вынужден отступить на исходные позиции.