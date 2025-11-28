Вооружённые силы Украины предприняли безуспешные попытки контратак в Сумской и Харьковской областях. Об этом сообщили в российских силовых структурах. Речь, кроме остального, идёт о районе Варачино, сообщает РИА «Новости».

Источник в силовых структурах сообщил, что попытка продвижения ВСУ на участке фронта Меловое-Хатнее в Харьковской области также оказалась неудачной. Он уточнил, что после атаки в районе Хатнего противник не добился успеха и был вынужден отступить на исходные позиции.

«Противник провел две безуспешные контратаки, том числе в районе Варачино», — сказал источник.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о полной ликвидации группировки ВСУ и взятии под контроль Купянска в Харьковской области. Данное заявление было сделано в ходе пресс-конференции по итогам официального визита главы государства в Киргизию.