Вооружённые Силы Украины несут значительные потери в зоне специальной военной операции. По подсчётам ТАСС, основанным на данных Минобороны РФ, ежедневно в 2025 году ВСУ теряют около 1,4 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными.

Согласно ежедневным и еженедельным сводкам Министерства обороны РФ за 330 дней 2025 года, общие потери украинской стороны превысили 468 тысяч человек. Помимо этого, российские войска с начала года уничтожили значительное количество военной техники, включая 18 самолётов, 48 зенитных ракетных комплексов, 117 боевых машин реактивных систем залпового огня и более 6 тысяч танков, а также других боевых бронированных машин.

Ранее аналитический портал Deep State сообщал, что ВСУ были близки к утрате контроля над Гуляйполем в Запорожской области. По данным ресурса, обстановка в этом районе резко обострилась после отступления украинских подразделений из Полтавки и Успеновки. Ресурс отмечал, что «из-за самовольного ухода и хаоса зафиксированы случаи дружественного огня». Гуляйполе имеет стратегическое значение, являясь ключевым узлом обороны восточной части Запорожской области, и его утрата создаст серьёзную угрозу для всей украинской группировки на юге.