27 ноября, 12:45

Deep State: ВСУ едва не потеряли Гуляйполе из-за хаоса и «дружественного огня»

Обложка © Александр Река/ТАСС

Аналитический портал Deep State сообщил, что Вооружённые силы Украины оказались в шаге от потери Гуляйполя в Запорожской области. По данным ресурса, ситуация на этом направлении резко ухудшилась после отхода украинских подразделений из Полтавки и Успеновки.

«Из-за самовольного ухода и хаоса зафиксированы случаи дружественного огня», — говорится в сообщении.

26 ноября стало известно, что российская армия вплотную подошла к подступам Гуляйполя, а отдельные диверсионно-штурмовые группы были замечены уже внутри населённого пункта.

Гуляйполе — город в Запорожской области, расположенный на важном тактическом направлении между Ореховом и Великим Токмаком. До начала специальной операции населённый пункт был районным центром с населением около 13 тысяч человек.

С 2022 года Гуляйполе превратилось в линию соприкосновения: город фактически разделяет российские и украинские позиции на значимом участке фронта. Удержание этой точки для Украины критично, поскольку:

– это один из ключевых узлов обороны восточной части Запорожской области;
– район служит буфером между российскими войсками и трассами, ведущими к Запорожью и Днепру;
– потеря Гуляйполя может создать угрозу для всей украинской группировки на юге.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

