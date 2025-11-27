Ключевая трудность для Украины заключается в том, что её потери превышают возможности по восполнению личного состава, направляемого на линию боевого соприкосновения. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам государственного визита в Бишкек.

«В октябре у ВСУ 47,5 тысячи было потерь. Они набрали по насильственной мобилизации 16,5 тысячи и около 14,5 тысячи вернули из госпиталей. Если все посчитать, то минус 15 тысяч. А в предвидящем месяце был минус 10 тысяч. Разрыв постоянно увеличивается. И к этому надо добавить дезертиров», — сказал глава государства.

При этом, по данным Генштаба ВС РФ и Минобороны, с начала специальной военной операции Украина потеряла уже 1,5 миллиона военнослужащих, включая погибших и раненых. По словам президента России Владимира Путина, Российская армия тоже имеет потери, однако они кратно меньше.