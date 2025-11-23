Россия и США
23 ноября, 07:35

В Верховной раде признали потери ВСУ в миллион солдат

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Украинские Вооружённые силы безвозвратно потеряли уже 500 тысяч человек. При этом столько же числятся ранеными, сообщил депутат Верховной рады Вадим Ивченко в эфире YouTube-канала «Суперпозиция».

«У нас больше 500 тысяч убитых, столько же раненых», — признал нардеп.

А вот у Владимира Зеленского другие данные. В феврале 2025 года он рассказывал, что потери Украины составляют всего лишь около 45 тысяч человек убитыми.

При этом, по данным Генштаба ВС РФ и Минобороны России, с начала специальной военной операции Украина потеряла уже 1,5 миллиона военнослужащих, включая погибших и раненых. По словам президента России Владимира Путина, Российская армия тоже имеет потери, однако они кратно меньше.

