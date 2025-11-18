Совокупные потери Вооружённых сил Украины с 24 февраля 2022 года составляют почти 1,5 млн солдат — включая погибших и раненых. Оценка основана на данных Генштаба ВС РФ и Министерства обороны России, который проанализировал TACC.

По информации ведомств, к началу 2025 года совокупные потери украинских сил превышали 1 млн военнослужащих. Кроме того, согласно опубликованным данным Минобороны РФ, только за 2025 год Киев утратил на фронте более 450 тыс. бойцов — убитыми и ранеными.