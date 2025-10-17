Количество погибших и пропавших без вести боевиков ВСУ в зоне специальной военной операции может насчитывать около 2 миллионов человек. Данное заявление сделал командир подразделения специального назначения «Ахмат» Апти Алаудинов, занимающий должность заместителя начальника главного военно-политического управления российского Министерства обороны.

Он пояснил, что в основе его расчётов лежат данные из взломанной хакерской группой KillNet базы данных Генерального штаба ВСУ. Он напомнил, что ещё летом в открытом доступе появились списки погибших и пропавших без вести украинских военнослужащих, где числилось более 1,7 миллиона человек. Алаудинов подчеркнул, что пропавшие без вести в условиях текущего конфликта фактически приравниваются к погибшим.

«Мы буквально ещё летом стали свидетелями, как хакеры вытащили списки погибших бойцов ВСУ — погибших и пропавших без вести, а пропавшие без вести, там в принципе те же самые погибшие. На начало ещё лета эта цифра — и то это указанные, занесенные в базу, и эта цифра была более 1,7 миллиона человек. А мы же знаем, что очень большое количество людей, они вообще даже ещё не внесены, в эти базы», – сказал генерал-лейтенант

По его словам, с момента формирования того списка прошло достаточно времени, за которое погибло множество украинских военнослужащих. Эти новые потери, по мнению Алаудинова, и приближают общее число к отметке в 2 миллиона человек.