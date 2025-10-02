Путин: Потери ВС России кратно меньше, чем у ВСУ

Президент России Владимир Путин заявил, что российская армия несёт потери, однако они значительно меньше, чем у ВСУ.

«У нас, разумеется, к сожалению, тоже есть потери, но они кратно меньше, чем со стороны ВСУ. Кратно», — подчеркнул он на заседании клуба «Валдай».

Ранее Путин сообщил, что только в сентябре потери украинской армии составили 44,7 тысячи человек, из которых половина — безвозвратные. По его словам, Киев вынужден компенсировать утраты жёсткой мобилизацией, набрав за месяц около 18 тысяч человек.