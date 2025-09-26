Интервидение
25 сентября, 22:11

Алаудинов: Потери ВСУ достигли 1,7 млн человек

Апти Алаудинов. Обложка © Telegram / Молотов «АХМАТ»

На сегодняшний день ВСУ понесли безвозвратные потери, которые достигли 1,7 миллиона человек. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Мы уже знаем, что миллион семьсот тысяч человек в безвозвратных потерях они [ВСУ] уже имеют. Сколько они могут воевать — это тоже вопрос риторический», — заявил Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

Отметим, что только за последний месяц во время боевых действий в районе Купянска украинские силы понесли ощутимые потери. Согласно данным Минобороны РФ, ВСУ утратили более 1800 человек, 36 танков и другую бронетехнику, а также две пусковые установки реактивных систем залпового огня.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Лия Мурадьян
