До 300 потерь и разгром штаба: Российские войска ударили по ключевому полигону ВСУ
ВСУ потеряли до 300 человек после удара по полигону Гончаровский под Черниговом
Обложка © Станислав Красильников/ТАСС
Российские военные нанесли ракетный удар по украинскому полигону Гончаровский в Черниговской области. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах.
По данным источников, уничтожен подземный штаб полигона, ангары с техникой и контейнеры с беспилотниками дальнего действия. Потери противника оцениваются до 300 военнослужащих.
Среди поражённых подразделений названы мобилизованные из состава 3-й отдельной тяжёлой механизированной бригады, 95-й десантно-штурмовой бригады, 111-й бригады территориальной обороны и 429-го полка беспилотных систем «Ахиллес».
Полигон Гончаровский считается одним из крупнейших на севере Украины. Здесь с советских времён проходили подготовку десантные части, артиллерия и бронетехника. После 2014 года объект активно использовался ВСУ для проведения учений с участием иностранных инструкторов и тестирования беспилотных систем. По данным открытых источников, именно на Гончаровском полигоне отрабатывались новые тактики применения БПЛА и готовились подразделения для боевых действий в Донбассе.
