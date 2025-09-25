До 300 потерь и разгром штаба: Российские войска ударили по ключевому полигону ВСУ

Российские военные нанесли ракетный удар по украинскому полигону Гончаровский в Черниговской области. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах.

По данным источников, уничтожен подземный штаб полигона, ангары с техникой и контейнеры с беспилотниками дальнего действия. Потери противника оцениваются до 300 военнослужащих.

Полигон Гончаровский считается одним из крупнейших на севере Украины. Здесь с советских времён проходили подготовку десантные части, артиллерия и бронетехника. После 2014 года объект активно использовался ВСУ для проведения учений с участием иностранных инструкторов и тестирования беспилотных систем. По данным открытых источников, именно на Гончаровском полигоне отрабатывались новые тактики применения БПЛА и готовились подразделения для боевых действий в Донбассе.