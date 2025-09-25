Интервидение
25 сентября, 07:56

До 300 потерь и разгром штаба: Российские войска ударили по ключевому полигону ВСУ

ВСУ потеряли до 300 человек после удара по полигону Гончаровский под Черниговом

Российские военные нанесли ракетный удар по украинскому полигону Гончаровский в Черниговской области. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах.

По данным источников, уничтожен подземный штаб полигона, ангары с техникой и контейнеры с беспилотниками дальнего действия. Потери противника оцениваются до 300 военнослужащих.

Среди поражённых подразделений названы мобилизованные из состава 3-й отдельной тяжёлой механизированной бригады, 95-й десантно-штурмовой бригады, 111-й бригады территориальной обороны и 429-го полка беспилотных систем «Ахиллес».

Полигон Гончаровский считается одним из крупнейших на севере Украины. Здесь с советских времён проходили подготовку десантные части, артиллерия и бронетехника. После 2014 года объект активно использовался ВСУ для проведения учений с участием иностранных инструкторов и тестирования беспилотных систем. По данным открытых источников, именно на Гончаровском полигоне отрабатывались новые тактики применения БПЛА и готовились подразделения для боевых действий в Донбассе.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

