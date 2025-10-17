225-ый отдельный штурмовой полк ВСУ в районе Алексеевки в Сумской области попытался провести контратаку, которая не увенчалась успехом. Об этом сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах.

«ВСУ попытались провести контратаку в направлении Алексеевки силами 225-го отдельного штурмового полка. Выдвижение штурмовой группы противника заблаговременно вскрыто разведкой, комплексным огневым поражением атака сорвана», — говорится в сообщении.

Украинские силы потеряли до половины личного состава штурмовой группы. Оставшиеся бойцы были вынуждены отступить на исходные позиции. Российская разведка заранее выявила направление атаки, что позволило сорвать контратаку точными ударами по наступающим подразделениям противника.

Ранее стало известно о продвижении подразделений ВС РФ на линии соприкосновения: за последние сутки удалось освободить Новопавловку в ДНР и Алексеевку в Днепропетровской области. Благодаря наступательным действиям группировки войск «Центр» был взят под контроль населённый пункт Новопавловка, а силы группировки «Восток» завершили операцию по освобождению Алексеевки, продвигаясь вглубь обороны противника.